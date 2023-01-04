أسعار النفط تواصل الهبوط بسبب كورونا والكساد العالمي

2023/01/04 | 12:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، 4 كانون الثاني، 2023، بعد تهاويها في...

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