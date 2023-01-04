2023/01/04 | 13:00 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع ام ضد !؟ جعل راتب العاملين في القطاع الخاص مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -ICjasqblhs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع ام ضد !؟ جعل راتب العاملين في القطاع الخاص مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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