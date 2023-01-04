الوائلي يصدر توجيها يخص آلية دخول منتخبات ووفود بطولة خليجي 25

2023/01/04 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الاربعاء، توجيها يخص آلية دخول منتخبات ووفود بطولة خليجي 25.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى زيارة ميدانية الى منفذ مطار البصرة الدولي وذلك للاطلاع على الاجراءات المتخذة بخصوص تسهيل اجراءات دخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي 25 التي ستنطلق في مدينة البصرة".

واضاف البيان أن "الوائلي حث العاملين كافة بالعمل على مدار 24 ساعة لضمان انسيابيه الاجراءات وبما يضمن نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة العراقية تأجيل استيفاء المبالغ المتحصلة عن منح تأشيرة الدخول الى العراق والتنازل عنها وكذلك اعفاء جميع المركبات التي تدخل بصحبة وفود ومشجعي بطولة خليجي 25 حصراً من الرسم الكمركي والضريبي وأقساط التأمين والكفالات للفترة نفسها والداخلة من منفذي سفوان مع الكويت وعرعر مع السعودية الحدوديين حصراً.

تحرير: أ.ق

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