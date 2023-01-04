التخطيط تعلن عدد سكان العراق لسنة 2022 .. تجاوز عتبة الـ 42 مليونا

2023/01/04 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقا للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليون و248 الفا و833 نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت 2,5 %، يشكل الذكور50,5 % والاناث نسبة 49,5 %"، مبينة أنه "بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي مليونا واحدا و310 الاف و894 ولادة، وبلغت الوفيات 236 الفا و469 وفاة".

واشار البيان، الى ان "نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن 15 سنة بلغت 40,5 % من مجموع السكان ، اما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر 15- 64 فقد بلغت 56,5 %"، موضحا أنه " كانت نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر هي الاقل، اذ بلغت 3,1 % من مجموع السكان".

ولفت البيان الى ان "توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ 74,5 %، وعلى مستوى الذكور كان 72,5 % وعند الاناث 76,6 %، مشيرا الى ان "نسبة سكان الحضر بلغت 69,9 %، مقابل 30,1 % هي نسبة سكان الريف".

وبين المتحدث، أنه "على مستوى المحافظات، شكلت محافظة بغداد اعلى نسبة من السكان، اذ تجاوز عدد سكانها الـ 9 ملايين نسمة وبنسبة 21,3 % من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الاخيرة في عدد السكان بنسبة 2,1 % وبعدد سكان بلغ اكثر من 900 الف نسمة".

وفي اذار 2022، أعلنت وزارة التخطيط أن عدد سكان البلاد بلغ 41 مليونا و190 ألف نسمة، بحسب إحصائية وزارية لعام 2021.

واعتبر المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أن هذه الزيادة طبيعية، مشيرا إلى أن عدد سكان العاصمة بغداد وفق الإحصائية 8 ملايين و750 ألف نسمة، والموصل 4 ملايين، والبصرة 3 ملايين.

وأضاف أنه وفق هذه الزيادات قد يصل عدد سكان العراق إلى 80 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وعلى ضوء الزيادة السكانية، أوضح الهنداوي أن هناك حاجة إلى توسعة المباني المدرسية، وأن الحكومة بدأت بتنفيذ مشاريع بهذا الصدد، لافتا إلى أن نسبة البطالة تبلغ 14% في العراق.

وأكد على أن العراق يواجه زيادة طبيعية في الكثافة السكانية وليس انفجاراً سكانيا، موضحا أن أعداد الولادات بدأت تقل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث سُجل نحو مليونين و600 ألف ولادة خلال العامين الماضيين.

وفي 2021، أعلنت الوزارة العراقية تقديراتها لعدد السكان، وفقا للإسقاطات السكانية المبنية على التقديرات السنوية التي يعدها الجهاز المركزي للإحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الإحصائية المستندة إلى نسبة النمو السنوية، ومعدلات الخصوبة، ونسب البقاء على قيد الحياة.

وكشفت الوزارة في بيان أن عدد سكان العراق المقدر لسنة 2021 بلغ 41 مليونا و190 ألفا و658 نسمة، بواقع 20 مليونا و380 ألفا و179 من الذكور يشكلون ما نسبته 51%من مجموع السكان.

وأضافت أن التقديرات لعدد سكان المناطق الحضرية بلغ 28 مليونا و779 ألفا و201 نسمة لسنة 2021 من مجموع سكان العراق، أما سكان المناطق الريفية فقد شكل عددهم ما نسبته 30.1% من مجموع سكان البلاد.

وأشارت إلى أن التقديرات أظهرت أن بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد السكان لسنة 2021 بما نسبته 21.3% من مجموع سكان العراق، وجاءت المثنى (جنوب) أقل المحافظات سكانا (حوالي 880 ألف نسمة، 2.1%).

تحرير: أ.ف

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