بابل.. كشف ملابسات جريمة قتل نُفذت بـ“آلة جارحة"

2023/01/04 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، ملابسات جريمة قتل غامضة لرجل تعرض لعدة طعنات باستخدام آلة جارحة في المحافظة.

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