بالوثيقة .. البنك المركزي يوجه بعدم ارسال بيانات المشتركين بالمنصة الالكترونية لدوائر الضرائب والكمارك

2023/01/04 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، الشروع بعدم ارسال بيانات المشتركين بالمنصة الالكترونية لدوائر الضرائب والكمارك.وبحسب وثيقة صادرة عن البنك: “استناداً الى ما ورد في قرار مجلس الوزراء بالرقم (351) لسنة 2022 المتضمن عدم العمل بالية استيفاء الامانات الضريبية … Readmore

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