توجيه لتسهيل إجراءات دخول المنتخبات والجماهير الخليجية إلى البصرة

2023/01/04 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدر رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، توجيها يخص الإجراءات الخاصة بدخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي زين 25.

وذكر بيان للهيئة، أن “رئيس هيئك المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي أجرى زيارة ميدانية الى منفذ مطار البصرة الدولي، وذلك للاطلاع على الاجراءات المتخذة بخصوص تسهيل اجراءات دخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي زين 25 التي ستنطلق في مدينة البصرة”.

وحث الوائلي، بحسب البيان، العاملين كافة بـ”العمل على مدار 24 ساعة لضمان انسيابية الاجراءات وبما يضمن نجاح البطولة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً”.

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