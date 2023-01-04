التخطيط: عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون و248 ألف نسمة خلال 2022

2023/01/04 | 13:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء عن حالة سكان العراق لسنة 2022 وفقاً للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان إن “تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ (42) مليوناً و(248) ألفا و(883) نسمة، بمعدل زيادة سنوية بلغت (2.5٪؜)، يشكل الذكور (50.5٪؜) والإناث نسبة (49.5٪؜)، فيما بلغ عدد الولادات خلال العام الماضي (1) مليون و(310) آلاف و(894) ولادة، وبلغت الوفيات (236) ألفا و(469) وفاة”.

وأشار البيان، إلى أن “نسبة السكان الذين تقل اعمارهم عن (15 سنة) بلغت (40.5٪؜) من مجموع السكان ، أما نسبة مَن هم في سن العمل بعمر (15-64 سنة) فقد بلغت (56.5٪؜)، فيما كانت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) هي الاقل، اذ بلغت (3.1٪؜) من مجموع السكان”.

ولفت البيان إلى ان “توقع الحياة عند الولادة للسكان بلغ (74.5٪؜)، وعلى مستوى الذكور كان (72.5٪؜) وعند الاناث (76.6٪؜)، مشيرا الى ان نسبة سكان الحضر بلغت (69.9٪؜) مقابل (30.1٪؜) هي نسبة سكان الريف”.

وتابع أنه”على مستوى المحافظات، شكلت محافظة بغداد أعلى نسبة من السكان، اذ تجاوز عدد سكانها الـ(9) ملايين نسمة وبنسبة (21.3٪؜) من مجموع سكان العراق، فيما جاءت محافظة المثنى بالمرتبة الأخيرة في عدد السكان بنسبة (2.1٪؜) وبعدد سكان بلغ اكثر من (900) ألف نسمة”.

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