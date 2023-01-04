2023/01/04 | 13:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، استنفار الجهود الخاصة بتصريف واستيعاب كميات مياه الأمطار منذ الصباح في مناطق ونواحي أطراف العاصمة.وذكر بيان للمحافظة تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “مديرية مجاري المحافظة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة بغداد تستنفر جهودها لتصريف مياه الأمطار في أطراف العاصمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد تستنفر جهودها لتصريف مياه الأمطار في أطراف العاصمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد تستنفر جهودها لتصريف مياه الأمطار في أطراف العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).