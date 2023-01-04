رئاسة بلا رئيس

2023/01/04 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي يُروى عن أحد الملوك القبليين أنه قرر أن ينشيء جيشا لمملكته.ولأنه مضطر لترضية رؤساء القبائل الكبرى فقد كان يأخذ كل من يعرف القراءة والكتابة من أبنائهم، ويمنحه...أكمل القراءة ←

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