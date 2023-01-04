العراق: حكومة الاحتلال الثامنة واكذوبة الإصلاح

2023/01/04 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي إذا كان من حق بسطاء الناس ان يراهنوا على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، فهذا لا يدعو للملامة.فمثل هؤلاء مثل الغريق الذي يتعلق بقشة.خاصة بعد...أكمل القراءة ←

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