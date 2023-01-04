2023/01/04 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:عوني القلمجي إذا كان من حق بسطاء الناس ان يراهنوا على الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، فهذا لا يدعو للملامة.
فمثل هؤلاء مثل الغريق الذي يتعلق بقشة.
خاصة بعد...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: حكومة الاحتلال الثامنة واكذوبة الإصلاح) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فمثل هؤلاء مثل الغريق الذي يتعلق بقشة.
خاصة بعد...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: حكومة الاحتلال الثامنة واكذوبة الإصلاح) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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