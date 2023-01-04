رسميا :تعرف على عدد نفوس العراق

2023/01/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء،

عن حالة سكان العراق لسنة ٢٠٢٢ وفقا

للتقديرات التي اعدها الجهاز المركزي

للاحصاء، بناء على المعادلات والمعايير

الاحصائية المُتبعة في هذا المجال.

وقالت الوزارة في بي

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