2023/01/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى رئيس هيأة المنافذ الحدودية

اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي

زيارة ميدانية الى منفذ مطار البصرة

الدولي وذلك للاطلاع على الاجراءات

المتخذة بخصوص تسهيل اجراءات دخول

منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيأة المنافذ الحدودية يتفقد سير الاجراءات الخاصة بدخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيأة المنافذ الحدودية يتفقد سير الاجراءات الخاصة بدخول منتخبات ووفود وجماهير بطولة خليجي 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).