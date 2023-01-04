الإيقاع بضابطين في الديوانية متلبسين بجريمة الرشوة

2023/01/04 | 13:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحادية

من الإيقاع بضابطين في الديوانيَّة،

متلبسين بجريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل

من أعمال الوظيفة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض

حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي

ن

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