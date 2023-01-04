Xiaomi تستعد لإطلاق سلسلة Xiaomi Pad 6 في الربع الثاني من 2023

2023/01/04 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعد شركة Xiaomi الصينية لإطلاق سلسلة الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 6 بعد أن أطلقت العام الماضي سلسلة أجهزة Pad 5.



ومن المقرر إطلاق السلسلة الجديدة خلال الربع الثاني من هذا العام، ومع ذلك لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن الأجهزة.

وبالإضافة إلى ذلك تعمل العلامة الفرعية لشركة Xiaomi، ريدمي Redmi، حاليًا على تطوير جهاز لوحي جديد كليًا سيتم طرحه بالأسواق خلال العام القادم ولكن المنشور لم يعلن أي تفاصيل.

– مواصفات سلسلة Xiaomi Pad 6:

– الاسم:

هناك شائعات تشير إلى أن كلًا من جهاز Xiaomi Pad 6 وPad 6 Pro سيكون لهما أسماء رمزية، وهما Pipa وLiuqin.

– المعالج

كذلك تتردد معلومات غير مؤكدة حتى الآن عن أن جهاز Xiaomi Pad 6 سيكون بمعالج من كوالكوم Snapdragon 870، بينما من المحتمل أن يحصل تابلت Xiaomi Pad 6 Pro على معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 من الجيل الأول.

– الشاشة

زعمت تقارير سابقة أن تابلت Xiaomi Pad 6 سيأتي مع شاشة نوع AMOLED ، أما بالنسبة لشاشة جهاز Xiaomi Pad 6 Pro فستدعم دقة وضوح 2880 × 1880 بيكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.



ومن المتوقع أيضًا أن يأتي مع مزايا أخرى مثل مكبرات الصوت الرباعية ولوحة مفاتيح وقلم.

ولكن كشف تقرير من مصدر موثوق عن أن كلا الجهازين سيحتوي على شاشة مقاس 11 بالنسبة لجهاز Xiaomi Pad 6 و12 بوصة بالنسبة لتابلت Xiaomi Pad 6 Pro، مع حواف رفيعة وضيقة.

– الكاميرا

بينما ستكون وحدة الكاميرات الخلفية المزدوجة في الزاوية العلوية من الجهة اليسرى في كلا الطرازين.

– البطارية

وبالإضافة إلى ذلك من المتوقع أن يصل كلا الجهازين ببطارية ثنائية الخلية.

– الإنتاج

وأخيرًا من المتوقع أن يكون إصدار تابلت Xiaomi Pad 6 Pro حصري للسوق الصيني، بينما من المرجح أن يتم إطلاق جهاز Xiaomi Pad 6 في كل من الصين والهند وباقي الأسواق العالمية.

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