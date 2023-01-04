سعودي يصيب مسعفين خلال محاولة لإنقاذ حياة طفلة

2023/01/04 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت السعودية حادثة غريبة من نوعها، حيث أراد شاب إنقاذ طفلة تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، لكن ما حدث معه أمر غير متوقع.واصطدم الشاب الذي كان يقود سيارته بسرعة جنونية، بسيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر السعودي، أثناء إنقاذ حياة طفلة، وفق صحيفة «تواصل».ونتيجة للسرعة العالية التي كان يقود بها الشاب بهدف توصيل الطفلة للمستشفى في أسرع وقت ممكن كان الاصطدام عنيفاً، ما أدى إلى إصابة اثنين من المسعفين بإصابات بالغة، وتم نقلهما إلى العناية المركزة.وخرج بعد ساعات أحد المسعفين من العناية المركزة بعد استقرار حالته الصحية، وقال إن الاصطدام كان من الخلف، حيث كان قائد السيارة ينطلق بسرعة جنونية عندما اصطدم بسيارة الإسعاف التي كانت تقف في المسار الأيمن، وتشغل إشارات التنبيه.

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