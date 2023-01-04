دعم حكومي عراقي لـ«أسود الرافدين»

2023/01/04 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعّد المنتخب العراقي الأول لكرة القدم من وتيرة تدريباته، بخوضه وحدتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، تحضيراً لمواجهة منتخب سلطنة عُمان في باكورة افتتاح نسخة خليجي 25، الجمعة، في مدينة البصرة العراقية.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم، أن «التدريبات المسائية شهدت حضور رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لخليجي 25 عدنان درجال، والنائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود، وعضوي الاتحاد غانم عريبي ويحيى زغير، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الرياضة والشباب إياد بنيان، لتقديم الدعم والإسناد إلى كتيبة (أسود الرافدين) التي تخوض غمار منافسات خليجي 25 في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات عُمان والسعودية واليمن».

وأوضح البيان، أن «التدريبات احتضنتها مراكز التدريب في المدينة الرياضية والتي شارك فيها 26 لاعباً، هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، علي عبادي، إبراهيم بايش، علي فائز، مصطفى ناظم، أمجد عطوان، زيد تحسين، محمد علي عبود، علاء عباس، حسين جبار، مؤمل الرضا، أحمد يحيى، حسين علي، مناف يونس، الآي فاضل، أمير العماري، شيركو كريم، ريوان أمين، أيمن حسين، حسين عمار، ضرغام إسماعيل، آسو رستم، حسن عبد الكريم، وأحمد فرحان، والأخير تدرب بشكل خفيف الى جانب زملائه».

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