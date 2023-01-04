الصين تكشف

2023/01/04 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

اتهمت وكالة الانباء الرسمية في الصين "شينخوا"، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الامريكية بالوقوف وراء الفوضى التي قالت إنها نشرتها في العراق عقب اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في البلاد.

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، إن "الإدارة الامريكية "خرقت" السيادة العراقية بشكل متكرر حيث كانت عملية الاغتيال واحدة من تلك الخروقات".

وأضافت أن "عملية اغتيال قاسم سليماني ماهي إلا مساع لخلق الفوضى في العراق باسم حماية حقوق الانسان".

وأشارت الى أن "الانتقادات التي توجه للتصرفات الامريكية لا تتوقف فقط على نشر الفوضى في العراق فحسب، بل في العالم أيضا".

وبيّنت أن "الولايات المتحدة تلعب دورا سلبيا منذ سنوات على صعيد الامن الإقليمي والدولي".

تحرير: أ.ق

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