انقاذ امرأة حاولت الانتحار بشط الحلة

2023/01/04 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، إنقاذ إمرأة في أواخر الثلاثينيات من عمرها أَقْبَلَت على الانتحار غرقاً في شط الحلة .

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