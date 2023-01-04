أسعار النفط تواصل الهبوط مع تنامي مخاوف الاقتصاد العالمي وكوفيد بالصين

2023/01/04 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 43 سنتا، أي 0.5%، إلى 81.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش.



وتراجع الخام الأميركي 39 سنتا، أي 0.5%، إلى 76.54 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".

وخسر خاما القياس أكثر من 4% أمس الثلاثاء، مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

قال ياب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي، في مذكرة: "نذر الركود العالمي وضعف التعافي في الصين مع تزايد حالات الإصابة بكوفيد ومعاودة الدولار الارتفاع وضعف الشهية للمخاطرة، كلها عوامل نالت من أسعار النفط".

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023، مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.

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