مراسلون بلا حدود : مقتل 1668 صحفياً في 20 عاماً و العراق هو البلد الاسوء

2023/01/04 | 14:08 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة بينما شهد عام 2022 تزايداً ملحوظاً في عدد الصحفيين* الذين يلقون حتفهم في سياق ممارسة عملهم، تكشف مراسلون بلا حدود عن أرقام الفاعلين الإعلاميين الذين فقدوا حياتهم خلال العشرين سنة الماضية، حيث سجلت المهنة سقوط العديد من الضحايا خلال العقدين المنصرمين.سواء تعلّق الأمر بعمليات اغتيال أو تصفية، أو …

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