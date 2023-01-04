2023/01/04 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء ،صدور قرار حكمٍ بإدانة مسؤولين سابقين في وزارة الماليَّة؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما.وذكرت دائرة تحقيقات هيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهـة: الحبـس 3 سنوات لمسـؤولين سـابقيـن في وزارة المالية المركز الخبري الوطني.

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