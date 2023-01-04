2023/01/04 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء ،صدور قرار حكمٍ بإدانة مسؤولين سابقين في وزارة الماليَّة؛ لارتكابهما عمداً ما يخالف واجبات وظيفتهما.
وذكرت دائرة تحقيقات هيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة: الحبـس 3 سنوات لمسـؤولين سـابقيـن في وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت دائرة تحقيقات هيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهـة: الحبـس 3 سنوات لمسـؤولين سـابقيـن في وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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