رئيس الجمهورية يؤكد للسفير الإيراني ضرورة تطوير آفاق التعاون الثنائي بين العراق وإيران

2023/01/04 | 14:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين العراق وإيران.وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال […]

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