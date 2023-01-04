شرطة بابل تنقذ امرأة من الإنتحار غرقاً في شط الحلة

2023/01/04 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الأربعاء، إنقاذ إمرأة في أواخر الثلاثينيات من عمرها أَقْبَلَت على الانتحار غرقاً في شط الحلة.وذكرت القيادة، في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “طاقم دورية النجدة (8 ب) بادر الى إنقاذ المرأة من محاولة الإنتحار بعد أن ارادت القفز من أعلى جسر بيلي وسط المدينة”.وأشارت إلى، “إتخاذ […]

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