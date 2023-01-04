شاهد- استعدادا لخليجي 25.. شباب البصرة يزينون شوارعها بالجداريات

2023/01/04 | 14:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزين الجداريات شوارع مدينة البصرة استعدادا لاستضافة خليجي 25، حيث تقام البطولة لأول مرة بالعراق منذ عام 1979.وتجمع نحو 25 متطوعا لرسم اللوحات على جدران ملاعب المدينة وشوارعها ضمن الاحتفاء بالبطولة.

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