القيادة المركزية الأميركية: صاروخان يستهدفان قوات التحالف في سوريا

2023/01/04 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف مركز التحالف الدولي في حقل كونوكو، شمال شرق سوريا، بصاروخين، الأربعاء، نحو الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي السوري، وفق ما جاء في بيان للقيادة المركزية للولايات المتحدة الأميركية "سنتكوم".

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