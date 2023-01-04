2023/01/04 | 14:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة فساد في مصاريف الضيافة الخاصَّة بمكتب وزير الماليَّة أولاً على المسلة.

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