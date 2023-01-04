2023/01/04 | 14:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لمسؤولين سـابقين في وزارة المالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/04 | 14:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لمسؤولين سـابقين في وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لمسؤولين سـابقين في وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).