مستشار خامنئي يطالب العراق بملاحقة قتلة سليماني دولياً

2023/01/04 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب على أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، يوم الأربعاء، القضاء العراقي بملاحقة آمري اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني سليماني امام المؤسسات الدولية باعتبار العراق الدولة المضيفة سليماني والبلد الذي وقعت على اراضيه هذه الحادثة.… Readmore

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