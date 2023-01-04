العدل تعلن اطلاق سراح 1172 سجيناً بقرار العفو الخاص خلال سنتين

2023/01/04 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة العدل اليوم الاربعاء (4 كانون الثاني 2023) عن اعداد النزلاء المطلق سراحهم من الاقسام الاصلاحية، ومن بينهم المشمولين بالعفو العام والخاص.وبلغ عدد المطلق سراحهم لشهر كانون الاول الماضي (714) نزيلاً (646 رجلاً) و(68 نساء)، ومن بينهم (7) … Readmore

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