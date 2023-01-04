"طباخ بوتين" يوضح أسباب فشل فاغنر في السيطرة على باخموت شرق أوكرانيا

2023/01/04 | 14:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول يفغيني بريغوزين رئيس شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الشهير بلقب "طباخ بوتين"، شرح أسباب فشل مجموعته حتى الآن، في الاستيلاء على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا، والتي كانت مسرحا للقتال العنيف منذ أشهر.

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