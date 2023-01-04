السوداني يحكم قبضته على منافذ البلاد الحدودية.. البداية من ديالى

2023/01/04 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، تركي العتبي، اليوم الاربعاء، عن تعهد قدمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتطهير منافذ ديالى الحدودية من سطوة المافيات.

وقال العتبي، لـ( بغداد اليوم)، إن "وضع المنافذ الحدودية في العراق يحتاج الى إعادة نظر شاملة في ظل تنامي تغلغل مافيات تنهب خيرات البلاد وتحاول بطرق ملتوية ادخال كل شيء ممنوع لتحقيق ارباح واجندة في الداخل".

واضاف، ان "السوداني تعهد بتطهير منافذ ديالى من سطوة المافيات خاصة"، مبينا أن "حجم الخسائر المادية بسببها ربما يصل الى 100 مليون دينار يوميا".

واشار القيادي الى أن "منافذ كردستان بدأت تثير قلقا حقيقيا ليس في ديالى فحسب بل في العراق كله، لان الجزء الاكبر من المواد الفاسدة وغير الصالحة تدخل عبر بعضها خاصة التي لا تخضع لأي اجراءات رقابية حكومية من قبل بغداد"، مؤكدا أن "هناك سلسلة قرارات مهمة ستصدر قريبا وفق المعلومات لبسط قبضة الدولة على جميع المنافذ الحدودية وفق اطار موحد في العمل والتنظيم".

وفي حزيران 2022، تعهد رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد.

وجاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء السابق، قال فيه: "نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ"، مشيرا الى أن "الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة".

وأضاف: "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة؛ لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات"، لافتا إلى أن "الفساد أخطر من الإرهاب؛ لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".

وشدد الكاظمي حينها: "هدفنا الوصول إلى انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة، للوصول إلى نتائج يشعر المواطن فيها أنه ممثّل ولا يشعر بأن صوته مخطوف".

وفي نهاية 2019، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، في تصريحات صحفية، عن هدر بقيمة 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".

ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار(باستثناء منافذ إقليم كردستان شمال البلاد) وهي "زرباطية" و"الشلامجة" و"المنذرية" و"الشيب" مع إيران، و"سفوان" مع الكويت، و"منفذ طريبيل" مع الأردن، و"منفذ الوليد" مع سوريا، ومنفذا "عرعر" و"جديدة عرعر" مع السعودية.

تحرير: أ.ف

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