خفايا صفقة رونالدو والنصر.. دور للعراق والعرب في خطة نسجت في 2018

2023/01/04 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ترجمة

كشفت شبكة "برس واير الامريكية"، اليوم الأربعاء، عما وصفتها بـ "الأسباب الحقيقية" التي دفعت بنادي النصر السعودي الى التعاقد مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بمبلغ "غير المسبوق" كراتب للاعب كرة قدم.

وبنيت الشبكة بحسب تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، أن "شراء رونالدو، يعود الى خطة اطلقت من قبل السعودية تعود الى عام 2018"، مستعينة بحديث سابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اعلن خلاله ان الشرق الأوسط سيتحول خلال الخمس سنوات المقبلة الى "أوروبا الجديدة"، مؤكدا "استعداد بلاده للعمل على تسريع التطور المتوقع".

واوضحت، أن "العاهل السعودي تحدث أيضا عن عصر النهضة العربية الجديد والذي توقع أن يكون خلال الثلاثين عاما المقبلة"، كما اشار بن سلمان، وفقا للشبكة، الى أن "قطر، الامارات، عمان، لبنان والعراق، هي من اهم البلدان التي ستقود تلك النهضة"، فيما تحدث عن "الفرص غير المسبوقة" التي تقدمها على صعيد التطور الاقتصادي الكبير الذي بات يحصل في الشرق الأوسط.

واكملت الشبكة تقريرها، نقلا عن الصحفي الرياضي اوري ليفاي، بقوله إن "قدوم رونالدو الى الشرق الأوسط لا يهدف فقط الى التربح المالي، هنالك اهداف اعظم من الأموال مع هذه الخطوة، والعديد من الأشياء على وشك التغير لدى الغرب ونظرته عن الشرق"، مؤكدا أن "رونالدو يعلم ذلك جيدا" في إشارة الى قبوله بالعرض السعودي على عكس التوقعات.

تحرير: أ.



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