2023/01/04 | 14:45 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. الإعلان عن احصائية لعدد النزلاء في السجون للعام 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4KxSycdpnMk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. الإعلان عن احصائية لعدد النزلاء في السجون للعام 2022) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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