2023/01/04 | 14:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jrOzoB_SqeQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرغام يوجه رسالة للسوداني.. يجب تخفيض سعر الدولار الى الـ 120) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضرغام يوجه رسالة للسوداني.. يجب تخفيض سعر الدولار الى الـ 120) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).