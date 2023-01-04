2023/01/04 | 14:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرغام يوجه رسالة للسوداني.. يجب تخفيض سعر الدولار الى الـ 120) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jrOzoB_SqeQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضرغام يوجه رسالة للسوداني.. يجب تخفيض سعر الدولار الى الـ 120) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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