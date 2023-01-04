مقتل عنصر من الحرس الثوري بإطلاق نار في طهران

2023/01/04 | 14:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة وزعتها الرئاسة الإيرانية في 22 أيلول/سبتمبر 2019 لعناصر في الحرس الثوري الإيراني أثناء عرض عسكري في طهران © الرئاسة الإيرانية/ارشيف طهران (أ ف ب) – قتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار قرب منزله في جنوب طهران مساء الثلاثاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الأربعاء، متحدثا عن احتمال أن يكون الحادث مرتبطا […]

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