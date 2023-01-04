2023/01/04 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنـت الشركة العامة للصناعات

الهيدروليكية إحدى شركات وزارة الصناعة

والمعادن عن إمكانياتها في تصنيع

المُعدات الخدمية والتخصُصية

المُختلفة بأيادي عراقية وبتقنيات

ومُواصفات عالمية مع الضمان وخدمات

الصي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينتج كابسـات النفايـات ومُختلـف المُعـدات الخدميـة والتخصُصيـة ودعوة رسمية لأمانـة بغـداد ومجالـس المُحافظـات لشرائهـا(صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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