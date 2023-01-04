العراق يعمل على توطين الصناعات الحربية

2023/01/04 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير

التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي

تميم، اليوم، الاربعاء،السيد رئيس هيأة

التصنيع الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا

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