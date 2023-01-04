2023/01/04 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التربية يؤكد الحاجة إلى تغيير قانون محو الامية وتعليم الفئات العمرية الكبيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يؤكد الحاجة إلى تغيير قانون محو الامية وتعليم الفئات العمرية الكبيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يؤكد الحاجة إلى تغيير قانون محو الامية وتعليم الفئات العمرية الكبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).