النزاهة: صدور أمر استقدام بحق وزير العدل الحالي

2023/01/04 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء ،صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة؛ لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما. وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

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