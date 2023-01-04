أكثر من نصف العرب يريدون الهجرة من دولهم

2023/01/04 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع رأي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أمس الثلاثاء، أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية “غير مرضية على الإطلاق”.

وأعلن المركز العربي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة أمس نتائج المؤشر العربي في 2022، وشمل 14 بلداً عربياً لمعرفة اتجاهات الرأي العام العربي.

وبين الإستطلاع أن الرأي العامّ العربي متوافق وشبه مجمع، بـ 84% على أن سياسات إسرائيل هي المُهدد الأول لأمن المنطقة واستقرارها، وقال 78% إن السياسات الأمريكية تأتي في المرتبة الثانية بعد إسرائيل في تهديد لأمن واستقرار المنطقة، ثم إيران وروسيا في المرتبة الثالثة بـ 57%، وفرنسا رابعة بـ 53%.

ويعتقد 44% من العراقيين أن إيران هي مصدر التهديد الرئيس.

وقال 52% من العرب إن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، مقابل 42% قالوا إنها في الاتجاه الصحيح.

وأجمع الرأي العامّ العربي على انتشار الفساد المالي والإداري عربياً، وقال 87% إنه منتشر بدرجات متفاوتة، مقابل 10% قالوا إنه غير منتشرٍ على الإطلاق.

وأظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية بـ 72% مقابل 19%، وقال 46%، إن “الربيع العربي” كان إيجابياً مقابل 39%.

وأوضح المؤشر العربي أن الرأي العامّ العربي منقسم على فصل الدين عن السياسة وأن أعلى نسب تأييد الفصل كانت في لبنان والعراق، وأكبر نسبة رافضين في موريتانيا، وقطر.

وورفض84 % الاعتراف بإسرائيل، ورغم ذلك ارتفعت نسبة التأييد للاعتراف بها في مؤشر 2022 درجتين مئويتين مقارنة مع نتائج المؤشر في 2019 و2020.

وأبدى 28 % من العرب رغبتهم في الهجرة لتحسين الوضع الاقتصادي، و16% للتعليم و11% لأسباب سياسية أو أمنية، أي ما نسبته 55%.

وشمل الاستطلاع 33300 مشاركاً، ضمن عيناتٍ ممثّلة في بلدانهم، بين يونيو(حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2022.

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