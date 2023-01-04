وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة مأهولة لأبولو

2023/01/04 | 15:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، الثلاثاء وفاة آخر رائد فضاء من طاقم أول رحلة فضائية مأهولة من سلسلة أبولو التي دارت حول الأرض، 11 يوماً في 1968.

وجاء في بيان لناسا أن والتر كانينغهام توفي في هيوستن عن 90 عاماً، فجر الثلاثاء.



ونقل عن مدير ناسا بيل نيلسون “كان والت كانينغهام طياراً مقاتلاً، وعالم فيزياء، ورائد أعمال، لكنه قبل كل شيء كان مستكشفاً”.



وأضاف “على متن أبولو 7، أول مهمة مأهولة تطلق، صنع والت ورفاقه التاريخ، ما مهد الطريق لجيل أرتميس الذي نراه اليوم”.

وتابع “ستتذكر وكالة ناسا دائماً مساهماته في برنامج أمتنا للفضاء ونبعث بتعازينا إلى عائلة كنينغهام”.

وانطلق كنينغهام وزملاؤه رواد الفضاء والتر شيرا، ودون فولتون إيزيل، في مهمة الفضاء أبولو 7 التي استغرقت 11 يوما، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) 1968.

وولد كانينغهام في كريستون بولاية أيوا في 16 مارس (آذار) 1932.



وبعد حصوله على الدكتوراة في الفيزياء، اختير رائد فضاء في وكالة ناسا في 1963.

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