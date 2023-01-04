نوري المالكي يبدي تأييداً

2023/01/04 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاربعاء، سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه فيما ابدى تأييداً "مشروطاً" للمؤتمرات الداعمة للعراق. وذكر بيان لمكتب المالكي تلقته (بغداد اليوم) انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي ".واشار المالكي بحسب البيان الى "اهمية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية ، مؤكدا دعمه لمؤتمر بغداد الاول والثاني وكل الموتمرات الداعمة للعراق شريطة عدم المساس بسيادته ".ودعا الى "دخول كبرى الشركات الفرنسية الى العراق للمساهمة في عملية اعادة البناء وتطوير الخدمات ، مبينا ان لدى الشركات الفرنسية الخبرة والكفاءة في مجال الطاقة والنقل والاعمار ".تحرير : ع ك

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