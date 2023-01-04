بغداد تغص بمياه الأمطار (صور)

2023/01/04 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غطت مياه الامطار، اليوم الأربعاء، اغلب شوارع العاصمة بغداد وعرقلت حركة السير.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان "اغلب شوارع العاصمة بغداد الفرعية ومنها الرئيسية غرقت بمياه الامطار وعرقلت حركة السير، بسبب انطفاء محركات سيارات المواطنين نتيجة وصول المياه لمستويات مرتفعة.

في الاثناء شلت الحركة في شوارع المناطق السكنية لعدم استيعاب شبكة المجاري مياه الامطار التي تساقطت بغزارة خلال الساعات الماضية فيما دخلت المياه لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة .

وشهدت بغداد والمحافظات الأخرى امطارا غزيرة خلال الساعات الماضية ولا زالت مستمرة بشكل اقل مع توقع ان تكون شدتها ليل الأربعاء وانحسارها يوم الخميس بحسب توقعات الانواء الجوية .

تحرير : ع ك

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