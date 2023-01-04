الخلافات تعرقل إعداد قانون الانتخابات المحلية.. العودة لـ

2023/01/04 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء، حول آخر التطورات بشأن إعداد قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات حتى الساعة لم يرد الينا من قبل الحكومة وحتى الان لا يوجد اتفاق سياسي نهائي بشأن شكل هذا القانون فهناك اختلافات في وجهات النظر".

وبين الحمامي ان "هناك رغبة سياسية بأن يكون قانون انتخابات مجالس المحافظات وفق النظام السابق (سانت ليغو) وهذا الامر سيتم حسمه مع بدء التفاوض ما بين الكتل والاحزاب السياسية قريبًا جدا".

يذكر ان نظام سانت ليغو الذي نفذ في انتخابات البرلمانية لعام 2018 يكون توزيع المقاعد فيه على القوائم المتنافسة وتقسم الاصوات الصحيحة للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .

و يراعى في ذلك ضمان حصول المرأة على (25%)على الاقل من عدد المقاعد، وكذلك توزع المقاعد داخل القائمة باعادة ترتيب تسلسل المرشحين استنادا على عدد الاصوات التي حصل عليها كلا منهم ، ويكون الفائز الاول من يحصل على اعلى الاصوات وهكذا بالنسبة لبقية المرشحين.

وفي حالة تساوي اصوات المرشحين لنيل المقعد الاخير يتم اللجوء الى القرعة بحضور المرشحين او ممثلي الكتل المعنية.

وتطبيقا لهذا النظام يكون للقوائم الكبيرة الحظ الأكبر بالنسبة للقوائم والاحزاب الصغيرة و تحرمها من اخذ فرصتها في التمثيل النيابي في مجلس النواب.

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