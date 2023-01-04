"ملعب بيليه".. رئيس الفيفا يبدأ باتحاده

2023/01/04 | 16:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع حضوره جنازة أسطورة الكرة العالمية، البرازيلي بيليه، الاثنين، بمدينة سانتوس البرازيلية، اقترح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن يسمي كل اتحاد من الاتحادات المنطوية تحت لواء الفيفا، البالغ عددها 211 اتحادا، ملعبًا واحدا على الأقل باسم النجم الراحل.

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