2023/01/04 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، 4 كانون الثاني، 2023، عن صدور...

ظهرت المقالة النزاهة تستقدم وزير العدل للتحقيق بملف إطعام السجناء أولاً على المسلة.

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