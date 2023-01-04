2023/01/04 | 16:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاربعاء، 4 كانون الثاني،...

ظهرت المقالة المالكي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة بتطوير الخدمات في العراق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة بتطوير الخدمات في العراق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو الشركات الفرنسية للمساهمة بتطوير الخدمات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).