مخاوف بسبب متغير شديد المراوغة لأوميكرون من فيروس كورونا.. هل يجب علينا القلق؟

2023/01/04 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة أسابيع، راقب العلماء عددًا كبيرًا من سلالات "أوميكرون"، تتصارع للهيمنة على عدوى "كوفيد-19" في الولايات المتّحدة.ومؤخرًا، كشفت البيانات المتغيّرة الخاصّة بـ"كوفيد-19"، والتّابعة للمراكز الأمريكيّة لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) عن متغيّر جديد قد يفرض هيمنته قريبًا، وهو "XBB.1.5".

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