بالصور:شوارع تفيض بمياه الامطار في كربلاء المقدسة

2023/01/04 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا من تقاطع

شارع حي الغدير وحي العامل والعسكري

واليرموك في محافظة كربلاء المقدسة بعد

هطول الامطار بالمحافظة

ورصدت عدسة مصورنا الشوارع في تقاطع حي

الغدير وحي العامل والعسكري و

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